На орловской трассе фура едва не раздавила пешехода
Вчера вечером, 6 ноября, на автодороге «Орел-Тамбов» два автомобиля едва не раздавили пешехода. 42-летний мужчина двигался по проезжей части в попутном направлении. Сначала он попал под колеса «Фольксваген Туарег», который двигался со стороны Орла. Затем на него наехала фура «ДАФ» с полуприцепом.
- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.
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