На орловской трассе фура едва не раздавила пешехода

СЕГОДНЯ 14:39 2018-11-07T14:39:43+03:00

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Вчера вечером, 6 ноября, на автодороге «Орел-Тамбов» два автомобиля едва не раздавили пешехода. 42-летний мужчина двигался по проезжей части в попутном направлении. Сначала он попал под колеса «Фольксваген Туарег», который двигался со стороны Орла. Затем на него наехала фура «ДАФ» с полуприцепом.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, госпитализирован, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.