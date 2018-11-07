В ДТП под Орлом пострадала 65-летняя женщина
Во вторник утром, 6 ноября, на трассе под Орлом произошло ДТП: столкнулись автомобили «Хендай» и «Ауди 80». 34-летний водитель «Хендай» двигался со стороны Курска в направлении Орла. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до двигающейся попутки и столкнулся с ней.
- В результате аварии пассажир «Ауди», 65-летняя женщина, получила травмы. Она была госпитализирована в Троснянскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.
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