В ДТП под Орлом пострадала 65-летняя женщина

СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-07T14:32:01+03:00

Она получила травмы и была госпитализирована в больницу

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Во вторник утром, 6 ноября, на трассе под Орлом произошло ДТП: столкнулись автомобили «Хендай» и «Ауди 80». 34-летний водитель «Хендай» двигался со стороны Курска в направлении Орла. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до двигающейся попутки и столкнулся с ней.

- В результате аварии пассажир «Ауди», 65-летняя женщина, получила травмы. Она была госпитализирована в Троснянскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых 5 человек получили травмы.