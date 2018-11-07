2018-11-07T14:17:59+03:00
Общество

35 спортплощадок в Орле будут работать зимой

Сыграть в хоккей и покататься на коньках можно будет в любом районе города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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35 спортплощадок в Орле будут работать зимой35 спортплощадок в Орле будут работать зимойФото: Архив "КП"
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35 спортивных площадок в Орле будет работать зимой. Покататься на коньках и сыграть в хоккей в этом году орловцы смогут в любом районе города.

В Железнодорожном районе корты можно будет найти на улицеСоветской, 29; улице Привокзальной, 8; улице Абрамова-Соколова, 76; улице Лесной, 9, в Советском на улице Горького, 93; улице Пожарной, 52; на Наугорском шоссе, 82; улице Трудовых резервов, 32. В Северном районе будет работать 5 спортивных площадок. Они будут расположены на улице Маринченко, 9б; улице Бурова, 30; на Московском шоссе, 163; Московском шоссе, 166 и на улице Кузнецова, 2.

В Заводском районе Орла площадок будет больше всего: улица Черепичная, 14; улица Комсомольская, 192, 252, 288, 312, 362; переулок Шпагатный, 4; улица Розы Люксембург, 54; улица Емлютина, 2; улица Маяковского, 55; улица Кромская, 10а; улица Автовокзальная, 34; улица Васильевская, 151; улица Энгельса, 90; улица Гагарина, 35а; улица Зеленина, 4; Кромское шоссе, 4.

Подготовка спортивных объектов завершится к 1 декабря. Кроме того, местами для лыжного спорта традиционно станут Медведевский лес, «Лужки», спорткомплекс «Южный», улица Студенческая и парк Победы.

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