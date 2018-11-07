СЕГОДНЯ 14:01 2018-11-07T14:01:46+03:00

Подрядчики исправят замечания по благоустройству парка «Ботаника» и сквера «Дворянское гнездо» в Орле Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Подрядчики исправят замечания по некачественному благоустройству парка «Ботаника» и сквера «Дворянское гнездо» в Орле. Этот вопрос местные власти обсудили на прошедшем еженедельном совещании в городской администрации. Нарекания у орловцев вызвали качество установленных фонарей и скамеек в Дворянском гнезде, а также асфальт на детской площадке в парке «Ботаника».

По словам чиновников, подрядчикам выданы соответствующие предписания. С компанией, которая занимается благоустройством Дворянского гнезда, сегодня на месте состоится выездное совещание.

В парке «Ботаника» подрядчик ООО «СтройМонтажРемонт» уже устранил большую часть замечаний. В ближайшее время будут получены результаты проб с асфальта на детской площадке. Экспертизой занималась независимая организация «Орелгосзаказчик».

Устранить замечания по благоустройству общественных территорий подрядчики обязуются в кратчайшие сроки. Для исправления недочетов чиновники дали им два дня.