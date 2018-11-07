Орловщина закупит 12 машин скорой помощи и 39 школьных автобусов

СЕГОДНЯ 13:47 2018-11-07T13:48:16+03:00

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Орловская область закупит 12 машин скорой помощи и 39 школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, из резервного фонда Правительства России будет выделено 5 миллиардов рублей для дополнительной поставки спецтехники в регионы. Всего планируется приобрести не менее 800 новых автомобилей скорой медицинской помощи и 1200 школьных автобусов.

Напомним, совсем недавно на счету у Орловщины появился новый передвижной маммографический комплекс. Его передали Ливенской центральной районной больнице. Такое же оборудование вскоре поступит для нужд районной больницы Новосильского района. Кроме того, будут приобретены цифровые флюорографы для двух поликлиник Орла.