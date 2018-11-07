2018-11-07T13:48:16+03:00
Общество

Орловщина закупит 12 машин скорой помощи и 39 школьных автобусов

Средства на приобретение спецтехники поступят из федерального бюджета
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловщина закупит 12 машин скорой помощи и 39 школьных автобусовОрловщина закупит 12 машин скорой помощи и 39 школьных автобусовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловская область закупит 12 машин скорой помощи и 39 школьных автобусов. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщает пресс-служба облправительства, из резервного фонда Правительства России будет выделено 5 миллиардов рублей для дополнительной поставки спецтехники в регионы. Всего планируется приобрести не менее 800 новых автомобилей скорой медицинской помощи и 1200 школьных автобусов.

Напомним, совсем недавно на счету у Орловщины появился новый передвижной маммографический комплекс. Его передали Ливенской центральной районной больнице. Такое же оборудование вскоре поступит для нужд районной больницы Новосильского района. Кроме того, будут приобретены цифровые флюорографы для двух поликлиник Орла.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Сон о крохотном счастье»: в Орле состоялась театральная премьера
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк укрепляет позиции лидера на рынке кредитования корпоративных клиентов
Обвиняемого в многомилионном мошенничестве орловского бизнесмена Илью Дисмана выпустили из СИЗО на свободу
Орловский областной выставочный центр открывает экспозицию к 200-летию Тургенева
Орловцы смогут купить елку на 29 базарах
В Орле улицу Маяковского не поделили «Ларгус» и «Тойота»
На орловской трассе фура едва не раздавила пешехода
В ДТП под Орлом пострадала 65-летняя женщина
35 спортплощадок в Орле будут работать зимой
Подрядчики исправят замечания по благоустройству парка «Ботаника» и сквера «Дворянское гнездо» в Орле
Выставка о медике-хирурге и литераторе Павле Пясецком открылась сегодня в Орловском краеведческом музее