Выставка о медике-хирурге и литераторе Павле Пясецком открылась сегодня в Орловском краеведческом музее
Сегодня, 7 ноября, в Орловском краеведческом музее состоялось открытие выставки, приуроченной к 175-летнему юбилею Павла Пясецкого, уроженца Орла, известного русского медика-хирурга, путешественника, литератора и художника.
Благодаря известному орловцу были сделаны сотни рисунков по медицине, служивших в качестве учебного пособия. Павел Пясецкий занимался вопросами трансплантологии, работал в качестве врача и художника в различных экспедициях, создал несколько картин-панорам.
Экспозиция представила прижизненные издания произведений Павла Пясецкого, подлинные материалы второй половины 19 - начала 20 веков, фотокопии фрагментов панорамы Транссибирской железной дороги, предоставленные Государственным Эрмитажем, портреты орловца.
Выставка работает по адресу: улица Гостиная, 2.