СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-07T13:39:25+03:00

Выставка о медике-хирурге и литераторе Павле Пясецком открылась сегодня в Орловском краеведческом музее

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Сегодня, 7 ноября, в Орловском краеведческом музее состоялось открытие выставки, приуроченной к 175-летнему юбилею Павла Пясецкого, уроженца Орла, известного русского медика-хирурга, путешественника, литератора и художника.

Благодаря известному орловцу были сделаны сотни рисунков по медицине, служивших в качестве учебного пособия. Павел Пясецкий занимался вопросами трансплантологии, работал в качестве врача и художника в различных экспедициях, создал несколько картин-панорам.

Экспозиция представила прижизненные издания произведений Павла Пясецкого, подлинные материалы второй половины 19 - начала 20 веков, фотокопии фрагментов панорамы Транссибирской железной дороги, предоставленные Государственным Эрмитажем, портреты орловца.

Выставка работает по адресу: улица Гостиная, 2.