2018-11-07T13:07:35+03:00
Общество

Убирать мост «Дружба» зимой в Орле будет «Спецавтобаза»

Контракт будет заключен до конца текущей недели
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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До конца текущей недели в Орле УКХ заключит контракт на уборку моста «Дружба» в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Убирать мост от снега и наледи будет МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Пока документы еще не подписаны. По словам чиновников, вопрос об уборке откладывать нельзя, чтобы не допустить транспортного коллапса на мосту во время снегопадов. Уже в ближайшие два дня подрядчик уложит на участке движения автомобилей технический выравнивающий слой асфальта.

Кроме того, в выходным в Орле завершится ремонт деформационных швов на Герценском мосту. Напомним, работы там выполняет «ОрелДорМост».

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