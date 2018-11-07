В Орле лже-коммунальщицы обокрали пенсионера

СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-07T12:39:42+03:00

Когда мужчина отвлекся, незнакомки вытащили у него 34 тысячи рублей

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На днях в Орле очередной пенсионер попался в руки мошенницам. Незнакомки позвонили в дверь его квартиры и представились сотрудницами коммунальной службы.

Женщины рассказали пенсионеру о том, что ему положены выплаты. Попросив разменять деньги, мошенницы выяснили, где хозяин квартиры хранит сбережения. Когда мужчина отвлекся, незнакомки вытащили у него 34 тысячи рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Розыском злоумышленниц занимаются оперативники, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.