СЕГОДНЯ 12:31 2018-11-07T12:32:22+03:00

Под Орлом в лесу заблудились двое 80-летних грибников Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Двое грибников заблудились вчера вечером, 6 ноября, в лесном массиве около деревни Новоселки Дмитрвского района Орловской области. Обоим мужчинам по 80 лет.

- Для поиска потерявшихся были задействованы спасатели, единая дежурно-диспетчерская служба Дмитровского района, полиция, лесничество и поисковый отряд «Лиза Алерт», - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Спустя два часа грибников нашли родственники.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 26 раз, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и 17 – на различные происшествия.