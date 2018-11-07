За сутки орловские спасатели дважды выезжали обследовать бесхозные сумки
В течение минувших суток орловские спасатели дважды выезжали обследовать бесхозные предметы.
Первый случай произошел в микрорайоне «Коммаш» во Мценске утром. Чемодан обнаружили в школе № 8. Из-за этого инцидента из здания спасатели эвакуировали учеников и педагогов. Однако после обследования чемодана взрывоопасного предмета там не оказалось. Сумка была пуста.
Аналогичный случай произошел уже вечером в Орле. На улице Брестской была обнаружена сумка.
- Взрывоопасного предмета там также обнаружено не было, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 26 раз, из них девять выездов – на ликвидацию возгораний и 17 – на различные происшествия.
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