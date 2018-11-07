49-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в одном из орловских сел
ЧП произошло вчера вечером, 6 ноября. Сообщение о возгорании жилого дома в селе Ждимир Знаменского района Орловской области поступило на телефон спасателей.
К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри. Была угроза распространения огня на рядом стоящую хозяйственную постройку.
Спасатели присвоили пожару повышенный номер сложности. Спустя два часа в доме обнаружили тело мужчины 49-летнего мужчины.
- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 64 квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
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