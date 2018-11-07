СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-07T11:56:10+03:00

49-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в одном из орловских сел Фото: Архив "КП"

Его тело спасатели обнаружили после тушения возгорания

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ЧП произошло вчера вечером, 6 ноября. Сообщение о возгорании жилого дома в селе Ждимир Знаменского района Орловской области поступило на телефон спасателей.

К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри. Была угроза распространения огня на рядом стоящую хозяйственную постройку.

Спасатели присвоили пожару повышенный номер сложности. Спустя два часа в доме обнаружили тело мужчины 49-летнего мужчины.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 64 квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.