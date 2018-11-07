2018-11-07T11:56:10+03:00
Происшествия

49-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в одном из орловских сел

Его тело спасатели обнаружили после тушения возгорания
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
49-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в одном из орловских сел49-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в одном из орловских селФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

ЧП произошло вчера вечером, 6 ноября. Сообщение о возгорании жилого дома в селе Ждимир Знаменского района Орловской области поступило на телефон спасателей.

К моменту прибытия пожарных дом горел изнутри. Была угроза распространения огня на рядом стоящую хозяйственную постройку.

Спасатели присвоили пожару повышенный номер сложности. Спустя два часа в доме обнаружили тело мужчины 49-летнего мужчины.

- В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 64 квадратных метра. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Убирать мост «Дружба» зимой в Орле будет «Спецавтобаза»
В Орле лже-коммунальщицы обокрали пенсионера
Под Орлом в лесу заблудились двое 80-летних грибников
За сутки орловские спасатели дважды выезжали обследовать бесхозные сумки
Банк УРАЛСИБ приступил к приему заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикамООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
В Орле ночью трамвай сбил пешехода
С начал года на Орловщине произошло 150 ДТП с участием пешеходов
Фотофакт: на мосту по Раздольной в Орле на месте шва появилась дыра
Фестиваль «Орловская музыкальная осень» подошел к завершению
Орловца, убившего мужчину в подъезде, заключили под стражу
Брянский театр драмы приедет с гастролями в Орел
За минувшие выходные на кражах в ТЦ попались трое орловцев
На Орловщине сотрудники Госавтоинспекции еще раз проверят работу водителей автобусов и состояние пассажирского транспорта
Ремонт Герценского моста в Орле должны завершить за две недели
Частицу мощей святителя Луки привезут в Орел 6 ноября
В Орле мошенница украла у старушки 96 тысяч рублей
Орловцы могут задать вопросы о работе такси в регионе
Завтра орловский учебный театр «Диагональ» покажет спектакль по трем произведениям Тургенева
«Бунинка» поделится редкими публикациями Тургенева с орловским читателем