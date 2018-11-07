В Орле ночью трамвай сбил пешехода

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-07T10:23:58+03:00

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В Орле под колеса трамвая попал пешеход. Мужчина переходил дорогу по переходу, однако - на запрещающий сигнал сфетофора.

ДТП произошло в ночь на среду, 7 ноября. В начале первого 43-летняя женщина-водитель за рулем трамвая двигалась по улице Пушкина, со стороны 4-й Курской, в направлении 2-й Курской улицы. В районе дома №44 под колеса общественного транспорта попал пешеход.

- Произошел наезд на неустановленного пешехода мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения трамвая на запрещающий сигнал светофора, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в БСМП "Семашко", госпитализирован.