2018-11-07T10:23:58+03:00
Происшествия

В Орле ночью трамвай сбил пешехода

Мужчина переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле под колеса трамвая попал пешеход. Мужчина переходил дорогу по переходу, однако - на запрещающий сигнал сфетофора.

ДТП произошло в ночь на среду, 7 ноября. В начале первого 43-летняя женщина-водитель за рулем трамвая двигалась по улице Пушкина, со стороны 4-й Курской, в направлении 2-й Курской улицы. В районе дома №44 под колеса общественного транспорта попал пешеход.

- Произошел наезд на неустановленного пешехода мужчину, который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения трамвая на запрещающий сигнал светофора, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, был доставлен в БСМП "Семашко", госпитализирован.

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