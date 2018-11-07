СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-07T09:23:47+03:00

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С начал года на Орловщине произошло 150 ДТП с участием пешеходов. Погибли 23 человека, еще 144 получили травмы.

В связи с такой печальной статистикой региональная Госавтоинспекция провела в очередной раз мероприятие "Пешеход" - с 1-го по 5-е ноября. В его рамках наряды ДПС дежурят там, где орловцы чаще всего переходят проехжую часть в неустановленных местах. С нарушителями проводят профилактические беседы, напоминают, что такое пренебрежение ПДД может завершиться трагически.

- Как правило, пешеходы говорят, что переходят в нарушение требований Правил потому, что хотят сократить путь и время. Другие ссылаются на то, что поступают так ежедневно, следуя по уже привычному и удобному им пути, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Ведется работа и с водителями, которые не пропускают пешеходов. Всего за 5 дней рейдовых мероприятий было выявлено 133 нарушения водителями, не пропускающими пешеходов, и 560 нарушений со стороны пешеходов