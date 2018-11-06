Фотофакт: на мосту по Раздольной в Орле на месте шва появилась дыра

СЕГОДНЯ 17:54 2018-11-06T17:58:46+03:00

Через щель в асфальте видна конструкция моста Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ремонт здесь производили в 2016-м году

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В Орле на мосту по улице Раздольной на месте деформационного шва появилась дыра. Новый асфальт здесь укладывали в 2016-м году.

В этом году дорожный ремонт на мосту не производилсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На фото заметно, что асфальт на месте шва обсыпался, сквозь появившуюся щель видна конструкция самого сооружения.

Так залатали швы и ямы на Красном мостуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

При этом в городе в настоящее время активно ведется ремонт других мостов: капитально восстанавливают «Дружбу», заделывают те же швы на Герценском, а также залатали ямы на Красном.

В текущем сезоне ремонтных дорожных работ на мосту по Раздольной не производилось.