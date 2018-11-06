Фотофакт: на мосту по Раздольной в Орле на месте шва появилась дыра
В Орле на мосту по улице Раздольной на месте деформационного шва появилась дыра. Новый асфальт здесь укладывали в 2016-м году.
В этом году дорожный ремонт на мосту не производилсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
На фото заметно, что асфальт на месте шва обсыпался, сквозь появившуюся щель видна конструкция самого сооружения.
Так залатали швы и ямы на Красном мостуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
При этом в городе в настоящее время активно ведется ремонт других мостов: капитально восстанавливают «Дружбу», заделывают те же швы на Герценском, а также залатали ямы на Красном.
В текущем сезоне ремонтных дорожных работ на мосту по Раздольной не производилось.