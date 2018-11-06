СЕГОДНЯ 17:11 2018-11-06T17:19:09+03:00

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Фестиваль «Орловская музыкальная осень» подошел к завершению. Закрытие музыкального события посвятили 200-летию Ивана Сергеевича Тургенева.

Наполненный музыкой и литературой вечер состоялось накануне, 5 ноября в театре им. Тургенева. Гостям вечера была предложена литературно-музыкальная композиция «Любовь длиною в жизнь».

Фестиваль «Орловская музыкальная осень» подошел к завершениюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Публика послушала Орловский Губернаторский камерный хор «Лик» и Орловский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василия Шкапцова, а также солистов из Москвы, Курска и Орла, - поделились с «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Фестиваль «Орловская музыкальная осень» подошел к завершениюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Также в программе зрителям представили отрывки из писем и музыку Полины Виардо и произведения современных музыкантов.

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