Брянский театр драмы приедет с гастролями в Орел

СЕГОДНЯ 16:22 2018-11-06T16:26:04+03:00

Спектакль "Бесконечный блюз". Фото: официальный сайт Брянского театра драмы им. А. Толстого

Жители региона смогут увидеть три спектакля на сцене «Свободного пространства»

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Брянский театр драмы имени А. Толстого приедет с гастролями в Орел. Жителей региона и его гостей ждут три спектакля в исполнении брянских артистов.

- Действие развернется в конце этой недели – 9-10 ноября. Орловский зритель сможет увидеть комедию «Ревизор», спектакль – историю из жизни «Бесконечный блюз, или говори со мной словно дождь», а также мюзикл для детей «Хоттабыч», - сообщила «КП» Полина Дудина, пресс-секретарь театра «Свободное пространство».

"Ревизор" Фото: официальный сайт Брянского театра драмы им. А. Толстого

Комедия «Ревизор» - премьерный спектакль, вышедший в прошлом месяце. Режиссёр-постановщик - заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш. История из жизни в одном действии «Бесконечный блюз..» тоже нова, премьера состоялась в мае 2018-го, Режиссер-постановщик – Анна Троянова, художник-постановщик - Анастасия Копылова.

Ну а мюзикл «Хоттабыч» на музыку Григория Гладкова поставил заслуженный артист России Вячеслав Шляхтов в 2014-м году.

"Хоттабыч". Фото: официальный сайт Брянского театра драмы им. А. Толстого

КОГДА, ГДЕ?

9 ноября 9:00, 10 ноября 11:00 и 18:00.

Пл. Карла-Маркса, 2