За минувшие выходные на кражах в ТЦ попались трое орловцев
Они пытались пронести через кассу продукты и алкоголь
За минувшие выходные на кражах в ТЦ попались трое орловцевФото: Архив "КП"
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За прошедшие праздничные выходные на кражах в торговых центрах Северного района Орла попались трое местных жителей. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин 31 и 20 лет, и 16-летнюю девушку подростка.
- Украсть орловцы пытались продукты питания и спиртные напитки. Причем, пронести алкоголь мимо кассовой зоны попыталась несовершеннолетняя орловчанка, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
Всех воришек передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства.