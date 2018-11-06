2018-11-06T15:04:58+03:00
Происшествия

За минувшие выходные на кражах в ТЦ попались трое орловцев

Они пытались пронести через кассу продукты и алкоголь
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За минувшие выходные на кражах в ТЦ попались трое орловцевЗа минувшие выходные на кражах в ТЦ попались трое орловцевФото: Архив "КП"
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За прошедшие праздничные выходные на кражах в торговых центрах Северного района Орла попались трое местных жителей. Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин 31 и 20 лет, и 16-летнюю девушку подростка.

- Украсть орловцы пытались продукты питания и спиртные напитки. Причем, пронести алкоголь мимо кассовой зоны попыталась несовершеннолетняя орловчанка, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Всех воришек передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

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