2018-11-06T14:54:59+03:00
Общество

На Орловщине сотрудники Госавтоинспекции еще раз проверят работу водителей автобусов и состояние пассажирского транспорта

Дополнительные профилактические мероприятия пройдут уже завтра
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Уже завтра, 7 ноября, сотрудники Госавтоинспекции в Орле и Орловской области проведут дополнительные профилактические мероприятия «Автобус». Их главная цель - обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

В процессе рейда сотрудники ГИБДД будут пресекать факты грубых нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, числе которых и правила перевозки пассажиров, а также проверят техническое состояние пассажирского автотранспорта, соответствие конструкций транспортных средств предъявляемым требованиям.

- Основной задачей данного профилактического мероприятия является устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием автобусов, отличающихся значительной тяжестью последствий, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.

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