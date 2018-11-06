На Орловщине сотрудники Госавтоинспекции еще раз проверят работу водителей автобусов и состояние пассажирского транспорта

СЕГОДНЯ 14:54 2018-11-06T14:54:59+03:00

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Уже завтра, 7 ноября, сотрудники Госавтоинспекции в Орле и Орловской области проведут дополнительные профилактические мероприятия «Автобус». Их главная цель - обеспечить безопасность дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

В процессе рейда сотрудники ГИБДД будут пресекать факты грубых нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, числе которых и правила перевозки пассажиров, а также проверят техническое состояние пассажирского автотранспорта, соответствие конструкций транспортных средств предъявляемым требованиям.

- Основной задачей данного профилактического мероприятия является устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием автобусов, отличающихся значительной тяжестью последствий, - сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Орловской области.