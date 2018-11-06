Ремонт Герценского моста в Орле должны завершить за две недели

СЕГОДНЯ 14:46 2018-11-06T17:25:41+03:00

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Ремонт Герценского моста в Орле должны завершить через две недели. В настоящее время рабочие привели в порядок деформационные швы крайних полос.

О текущем ремонте нескольких городских мостов рассказали в пресс-службе горадминистрации.

- «ОрелДорМост» завершил ремонт деформационных швов крайних полос движения на Октябрьском (Герценском) мосту. С учетом погодных условий в ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству средних полос, в связи с этим на объекте установлено временное ограничение движения. Ориентировочно на выполнение работ потребуется 2 недели, - пояснили в пресс-службе.

Что касается Красного моста, то здесь дорожники залатали ямы за выходные, всего - на площади в 200 квадратных метров.