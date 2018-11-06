СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-06T14:20:04+03:00

В Орле мошенница украла у старушки 96 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Она вошла в жилище женщины под предлогом покупки квартиры

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В Орле старушка лишилась 96 тысяч рублей после визита незнакомки. Инцидент произошел в Заводском районе. Женщина пришла к пенсионерке с предлогом покупки квартиры. Когда хозяйка отлучилась в соседнюю комнату, мошенница тайно похитила ее деньги.

- По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ следственным отделом возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Сейчас розыском злоумышленницы занимаются оперативники.