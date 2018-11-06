В Орле мошенница украла у старушки 96 тысяч рублей
Она вошла в жилище женщины под предлогом покупки квартиры
В Орле мошенница украла у старушки 96 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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В Орле старушка лишилась 96 тысяч рублей после визита незнакомки. Инцидент произошел в Заводском районе. Женщина пришла к пенсионерке с предлогом покупки квартиры. Когда хозяйка отлучилась в соседнюю комнату, мошенница тайно похитила ее деньги.
- По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ следственным отделом возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Сейчас розыском злоумышленницы занимаются оперативники.