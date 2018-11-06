2018-11-06T12:22:35+03:00
Звезды

Завтра орловский учебный театр «Диагональ» покажет спектакль по трем произведениям Тургенева

За основу взяты истории «Ася», «Фауст», «Первая любовь»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Завтра орловский учебный театр «Диагональ» покажет спектакль по трем произведениям ТургеневаЗавтра орловский учебный театр «Диагональ» покажет спектакль по трем произведениям Тургенева
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Учебный театр Орловского государственного института культуры поставил экспериментальный спектакль по трем произведениям Ивана Тургенева к его грядущему 200-летнему юбилею. Речь идет об историях «Ася», «Фауст» и «Первая любовь». Их артисты взяли за основу своей постановки.

Драматические эскизы «Три истории» орловский зритель сможет увидеть уже завтра, 7 ноября, в зале учебного тетра «Диагональ».

Спектакль начнется в 16 часов.

Вход для всех желающих свободный.

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