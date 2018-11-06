«Бунинка» поделится редкими публикациями Тургенева с орловским читателем

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-06T12:11:33+03:00

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7 ноября в Орловской библиотеке имени Бунина состоится торжественное открытие уникальной выставки документов из фонда редкой книги «Прижизненные публикации Ивана Тургенева».

В экспозиции орловцам покажут первые публикации произведений писателя, напечатанные в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русский вестник», «Вестник Европы», «Русский архив» за 1843-1883 годы. Среди них рассказы из его знаменитых «Записок охотника», «Муму», повести – «Степной король Лир», «Бригадир», романы – «Отцы и дети», «Новь», «Дым», стихотворения в прозе, драматургия и другие произведения.

На открытии выставки с творческим номером выступит преподаватель Орловского музыкального колледжа Елизавета Горенштейн.

Читателю экспозиция станет доступной с 14 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.