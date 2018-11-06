Водитель на «ВАЗе» в Орловской области снес иномарку в кювет

СЕГОДНЯ 12:03 2018-11-06T12:03:35+03:00

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В понедельник днем, 5 ноября, на автодороге «Кромы-Макеево-Кривчиково» Кромского района Орловской области водитель «ВАЗ-21123» влетел в «Киа-Соренто». Мужчина ехал на повышенной скорости и не справился с управлением. Иномарка от столкновения слетела в кювет.

В результате аварии водитель «ВАЗа» с телесными повреждениями был доставлен в Кромскую ЦРБ. Не госпитализирован, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего запериод со 2 по 5 ноября на территории региона было зарегистрировано 53 ДТП, в результате которых 12 человек получили телесные повреждения. Один погиб.