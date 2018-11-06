2018-11-06T11:47:00+03:00
Происшествия

17 лет в колонии проведет орловец, совершивший летом год назад 7 эпизодов преступлений

Приговор суда вступил в законную силу
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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17 лет в колонии проведет орловец, совершивший летом год назад 7 эпизодов преступлений17 лет в колонии проведет орловец, совершивший летом год назад 7 эпизодов преступленийФото: Архив "КП"
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Орловский областной суд вынес приговор по делу Александра Ларкина, который летом год назад совершил семь эпизодов тяжких преступлений. Мужчина признан виновным за кражу, разбой, посягательство на жизнь сотрудника полиции, применения насилия, похищение оружия, хулиганство.

Напомним, инцидент произошел в июле 2017 года. Мужчина похитил из квартиры местного жителя деньги и имущество. Спустя неделю он напал на продавцов цветочного магазина, чтобы украсть наличные из кассы. После этого Александр Ларкин попытался проникнуть в квартиру своей знакомой. Женщина, не желая с ним общаться, вызвала полицию. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов он нанес ножевые ранения и похитил табельное оружие. Затем, взяв в заложники полицейского, мужчина произвел 3 выстрела и скрылся. На улице из похищенного оружия он стрелял еще 5 раз, после чего был задержан.

Как сообщает пресс-служба орловского облсуда, за совершенные преступления Александр Ларкин проведет 17 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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