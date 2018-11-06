В Орле на улице Салтыкова-Щедрина врезались «БМВ» и «Волга»

СЕГОДНЯ 11:14 2018-11-06T11:15:02+03:00

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В воскресенье днем, на регулируемом перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Пионерской столкнулись «БМВ» и «Волга».

Водитель иномарки следовал в направлении улицы Гуртьева и в районе дома № 37А по улице Салтыкова-Щедрина врезался в «ГАЗ-3110». Отечественная «Волга» ехала по улице Пионерской в направлении улицы Октябрьской. От столкновения обе машины снесли пешеходные ограждения.

- В результате ДТП водитель и пассажир «БМВ» получили телесные повреждения. Бригадой скорой медицинской помощи их доставили в БУЗ БСМП имени Семашко. После осмотра пострадавшим было назначено амбулаторное лечение, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего запериод со 2 по 5 ноября на территории региона было зарегистрировано 53 ДТП, в результате которых 12 человек получили телесные повреждения. Один погиб.