В выходные в Орле тушили жилой дом в переулке Ленинградском

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-06T11:07:07+03:00

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В субботу днем, 3 ноября, орловские спасатели выезжали по вывозу на тушение пожара. ЧП произошло в Орле. В переулке Ленинградском загорелся жилой дом.

К моменту прибытия пожарных в доме горела кровля. В результате пожара она повреждена на площади 45 квадратных метров.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные и праздничные дни пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 37 раз, из них 17 выездов – на ликвидацию возгораний и 20 – на различные происшествия.