СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-06T11:05:17+03:00

В поселке Кромы Орловской области не разъехались на перекрестке две отечественные легковушки Фото: Архив "КП"

В результате ДТП пассажир и водитель одной из машин получили травмы

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Поздно вечером в пятницу, 2 ноября, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог трассы М-2 «Крым» столкнулись две легковушки. ДТП произошло на переулке Козина поселка Кромы Орловской области.

Водитель автомобиля «ВАЗ-21074» при пересечении автодороги М-2 «Крым» не уступил дорогу «Лада-Гранта». Легковушка двигалась по главной дороге со стороны Курска в сторону Орла.

- В результате ДТП в Кромскую ЦРБ доставлены 2 человека: пассажир и водитель автомобиля «ВАЗ-21074». Пострадавшие не госпитализированы, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего запериод со 2 по 5 ноября на территории региона было зарегистрировано 53 ДТП, в результате которых 12 человек получили телесные повреждения. Один погиб.