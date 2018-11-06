2018-11-06T10:57:31+03:00
Происшествия

При пожаре в доме орловской глубинки спасли 46-летнего мужчину

Строение сгорело целиком на площади 72 квадратных метра
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Жилой дом и пристройка к нему в поселке Никольское Свердловского района Орловской области загорелись накануне, в понедельник днем, 5 ноября.

Первыми к месту ЧП прибыли добровольцы из пожарной команды «Солодухин». К этому времени пристройка полыхала открытым огнем, дом горел изнутри. В результате пожара жилой дом поврежден огнем изнутри по всей площади – 72 квадратных метра.

- Соседи вытащили из дома 46-летнего мужчину. Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в областную клиническую больницу, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположению специалистов, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при приготовлении пищи. Размер ущерба устанавливается.

Всего за прошедшие выходные и праздничные дни пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 37 раз, из них 17 выездов – на ликвидацию возгораний и 20 – на различные происшествия.

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