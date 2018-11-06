Трассу под Орлом не поделили попутные авто

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-06T10:43:51+03:00

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ДТП произошло на автодороге «Болхов-Орел-Витебск» в пятницу вечером, 2 ноября. Водитель автомобиля «Рено-Сандеро» двигался со стороны села Знаменского в направлении поселка Хотынец и на57-м километре трассы столкнулся со «Шкода-Октавия». Иномарка ехала впереди в попутном направлении.

- В результате аварии водитель и пассажир «Шкоды» получили телесные повреждения, - сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего запериод со 2 по 5 ноября на территории региона было зарегистрировано 53 ДТП, в результате которых 12 человек получили телесные повреждения. Один погиб.