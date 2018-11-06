В сквере Ермолова в Орле развернулась выставка предметов военной эпохи

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-06T10:31:54+03:00

Экспонаты были обнаружены во время поисковых работ в Болховском районе

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В воскресенье, 4 ноября, в День народного единства в Орле развернулась выставка предметов эпохи Великой Отечественной войны. Ее организовали участники военно-исторического поискового клуба «Дороги войны» по итогам «Вахты Памяти-2018». Выставка прошла в сквере генерала Ермолова.

Как сообщает пресс-служба облправительства, экскурсоводами выступили представители самого поискового клуба. Они рассказали об экспонатах, которые были обнаружены во время работ, проводившихся преимущественно на территории Болховского района.

Кроме того, на выставке были представлены элементы военной амуниции и образцы оружия времен Великой Отечественной войны. Их приобрели в рамках проекта «Интерактивные тематические выставки предметов музейного значения эпохи Великой Отечественной войны».