2018-11-06T10:14:48+03:00
Происшествия

Под Орлом две иномарки дважды переехали пешехода

Мужчина скончался на месте
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Страшное ДТП произошло в субботу вечером, 3 ноября, на трассе «Орел-Тамбов».

Иномарка «Рено Дастер» двигалась со стороны города Ливны в направлении Орла. В районе 3-го километра автодороги машина наехала на пешехода, который переходил проезжую часть. Уже сбитого мужчину еще раз переехал автомобиль «Джили-Эмгранд», который двигался попутно.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. По предварительным данным светоотражающие элементы на его одежде отсутствовали, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего запериод со 2 по 5 ноября на территории региона было зарегистрировано 53 ДТП, в результате которых 12 человек получили телесные повреждения. Один погиб.

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