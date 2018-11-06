2018-11-06T09:49:14+03:00
Общество

Завтра в центре Орла запретят парковку

7 ноября состоится демонстрация и митинг
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Завтра, 7 ноября, в центре Орла запретят парковку. Такая мера связана с проведением демонстрации и митинга КПРФ.

- С 00.00 до 9.45 будет запрещена стоянка на улице Карачевской (от памятника Н.С. Лескову до улицы Гостиной), а с 00.00 до 11.30 на площадке между площадью Ленина и гостиницей "Салют", а также на площадке между площадью Ленина и домом №28 по улице Максима Горького, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Водителям стоит заранее запланировать маршрут и место для парковки.

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