Продавцов некачественной «незамерзайки» в Орле оштрафовали почти на 900 тысяч

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-05T12:47:51+03:00

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В Орловской области продавцов некачественной и опасной «незамерзайки» оштрафовали почти на 900 тысяч рублей. С реализации снято 640 литров стеклоомывающей жидкости.

Такие данные обнародовал региональный Роспотребнадзор. В общей сложности ведомством вместе с правоохранительными органами за 17-й и текущий год проведено 85 проверок ИП и юрлиц, занимающихся продажей стеклоомывающие жидкости. На 16 из проверенных объектов продавались опасные жидкости с метанолом.

- Виновные лица, допустившие нарушения при реализации стеклоомывающих жидкостей, привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 852 тыс. рублей. Материалы проверки направлены в полицию, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.