2018-11-05T12:47:51+03:00
Общество

Продавцов некачественной «незамерзайки» в Орле оштрафовали почти на 900 тысяч

640 литров стеклоомывающей жидкости снято с реализации
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области продавцов некачественной и опасной «незамерзайки» оштрафовали почти на 900 тысяч рублей. С реализации снято 640 литров стеклоомывающей жидкости.

Такие данные обнародовал региональный Роспотребнадзор. В общей сложности ведомством вместе с правоохранительными органами за 17-й и текущий год проведено 85 проверок ИП и юрлиц, занимающихся продажей стеклоомывающие жидкости. На 16 из проверенных объектов продавались опасные жидкости с метанолом.

- Виновные лица, допустившие нарушения при реализации стеклоомывающих жидкостей, привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 852 тыс. рублей. Материалы проверки направлены в полицию, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловчанка получила ножевое ранение за шумное застолье
Сотни орловцев и гостей региона стали участниками «Хоровода Единства»
На следующей неделе в Орле ожидаются заморозки
В орловской Знаменке открыли новую спортивно-игровую площадку
В орловской глубинке парень из соседней области обокрал дом
Завтра на площади Ермолова в Орле развернется интерактивная выставка предметов эпохи ВОВ
Орловец дважды пытался тайно похитить дорогостоящие платы с предприятия своего работодателя
Орловские кадеты побывали на духовно-нравственном форуме
В Орле состоится презентация книги поэта Анатолия Шиляева «Над Русской равниной»
В Орле строительная фирма задолжала рабочим зарплату за пять месяцев
6 ноября в Орле состоится премьерный показ спектакля по мотивам произведения Тургенева «Муму»
Орловский кукольный театр показал благотворительный спектакль для детей из «Деревни-SOS Лаврово»
В воскресенье в Городском парке орловцы посмотрят исторический фильм «Минин и Пожарский»
В одном из орловских бассейнов едва не утонул 5-летний малыш
В Орловском краеведческом музее расскажут о хирурге и художнике Павле Пясецком
На форуме для бизнесменов в Орле выступили популярные спикеры
Сегодня орловскому трамваю исполняется 120 лет
В Орле ужесточили штрафные санкции к перевозчикам
В Орле состоялся «Большой этнографический диктант»
Мост через реку Кунач отремонтировали в Орловской области
В Орле к зиме подготовят 35 кортов, ледовых площадок и лыжных трасс
В Орле обсудили бюджет города на следующий год
В Орле в тестовом режиме включат два новых светофора
В Орле на Маяковского горел жилой дом
Кабинет рентгенодиагностики на колесах появится в Ливенской больнице