На следующей неделе в Орле ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-04T11:56:14+03:00

В ночные часы температура опустится до -2 Фото: Ольга СУПОНЕВА

По прогнозам синоптиков, в ночные часы столбики термометров уйдут в минусовые значения

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На следующей неделе, 5-го – 11-го ноября. В Орле ожидаются заморозки. В ночное время столбики термометров уйдут в минусовые значения.

По сообщению Росгидрометцентра, в понедельник температура будет варьироваться от 0 до +7. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 2 м/с.

Во вторник, 6 числа, уже минус: от -2 ночью до +7 днем. Дождя и снега не предвидится, облачность переменная, ветер юго-западный 2 м/с.

В среду, 7 ноября, в ночные часы -1, в светлое время суток до +8 градусов. Также без осадков, переменная облачность, ветер сохранит направление и скорость.

В четверг также от -1 до +8, без осадков, ветер сменит направление на северное, скорость 2 м/с.

В пятницу, 8 числа, от -2 до +7. Небо то ясное, то затянутое тучами. Возможен небольшой дождь со снегом. Ветер восточный, 3 м/с.