2018-11-04T11:56:14+03:00
Общество

На следующей неделе в Орле ожидаются заморозки

По прогнозам синоптиков, в ночные часы столбики термометров уйдут в минусовые значения
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
В ночные часы температура опустится до -2В ночные часы температура опустится до -2Фото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

На следующей неделе, 5-го – 11-го ноября. В Орле ожидаются заморозки. В ночное время столбики термометров уйдут в минусовые значения.

По сообщению Росгидрометцентра, в понедельник температура будет варьироваться от 0 до +7. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 2 м/с.

Во вторник, 6 числа, уже минус: от -2 ночью до +7 днем. Дождя и снега не предвидится, облачность переменная, ветер юго-западный 2 м/с.

В среду, 7 ноября, в ночные часы -1, в светлое время суток до +8 градусов. Также без осадков, переменная облачность, ветер сохранит направление и скорость.

В четверг также от -1 до +8, без осадков, ветер сменит направление на северное, скорость 2 м/с.

В пятницу, 8 числа, от -2 до +7. Небо то ясное, то затянутое тучами. Возможен небольшой дождь со снегом. Ветер восточный, 3 м/с.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В орловской Знаменке открыли новую спортивно-игровую площадку
В орловской глубинке парень из соседней области обокрал дом
Завтра на площади Ермолова в Орле развернется интерактивная выставка предметов эпохи ВОВ
Орловец дважды пытался тайно похитить дорогостоящие платы с предприятия своего работодателя
Орловские кадеты побывали на духовно-нравственном форуме
В Орле состоится презентация книги поэта Анатолия Шиляева «Над Русской равниной»
В Орле строительная фирма задолжала рабочим зарплату за пять месяцев
6 ноября в Орле состоится премьерный показ спектакля по мотивам произведения Тургенева «Муму»
Орловский кукольный театр показал благотворительный спектакль для детей из «Деревни-SOS Лаврово»
В воскресенье в Городском парке орловцы посмотрят исторический фильм «Минин и Пожарский»
В одном из орловских бассейнов едва не утонул 5-летний малыш
В Орловском краеведческом музее расскажут о хирурге и художнике Павле Пясецком
На форуме для бизнесменов в Орле выступили популярные спикеры
Сегодня орловскому трамваю исполняется 120 лет
В Орле ужесточили штрафные санкции к перевозчикам
В Орле состоялся «Большой этнографический диктант»
Мост через реку Кунач отремонтировали в Орловской области
В Орле к зиме подготовят 35 кортов, ледовых площадок и лыжных трасс
В Орле обсудили бюджет города на следующий год
В Орле в тестовом режиме включат два новых светофора
В Орле на Маяковского горел жилой дом
Кабинет рентгенодиагностики на колесах появится в Ливенской больнице