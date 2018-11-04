В орловской Знаменке открыли новую спортивно-игровую площадку
В пгт Знаменка под Орлом открыли новую спортивно-игровую площадку. Здесь найдется место для игр самых маленьких, а также для занятий спортом детей постарше и взрослых.
Объект построили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Открытие прошло в торжественное обстановке. Так, красную ленту перерезал житель Знаменки - мастер спорта России, член сборной России по велоспорту, Чемпион Мира среди вооруженных сил по велоспорту шоссе в команде ЦСКА Никита Мартынов.
Фото: vk.com/novosti_orn
- При проектировании спортивно-игрового комплекса были учтены и потребности детей младшего возраста, и любителей спорта и жителей, которым будет приятно отдохнуть здесь и провести время с детьми. Спортивная площадка включает в себя многофункциональное поле с прорезиненным покрытием для игры в футбол, баскетбол, волейбол. Рядом – площадка с уличными тренажерами и детская игровая площадка, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орловского района.