2018-11-04T11:20:23+03:00
Происшествия

В орловской глубинке парень из соседней области обокрал дом

Молодой человек приехал на Орловщину поработать, однако решил получить деньги другим путем
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В орловской глубинке парень из соседнего региона обокрал дом. Молодой человек приехал на Орловщину поработать, однако решил получить деньги другим путем.

Все произошло в Болховском районе. 19-летний парень пробрался в частный дом в одной из местных деревень и вытащил оттуда алюминиевую посуду. После этого воришка решил проверить надворную постройку – оттуда он вынес два газовых баллона. Затем с похищенным направился прямиком в пункт приема металлолома, сдал чужое имущество и получил деньги. Однако такой способ заработать обернулся для парня уголовным делом.

- В настоящее время следственным подразделением ОМВД России по Болховскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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