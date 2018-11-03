2018-11-03T20:42:19+03:00
Звезды

Завтра на площади Ермолова в Орле развернется интерактивная выставка предметов эпохи ВОВ

Она проводится по итогам межрегиональной акции «Вахта Памяти-2018»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Завтра на площади Ермолова в Орле развернется интерактивная выставка предметов эпохи ВОВЗавтра на площади Ермолова в Орле развернется интерактивная выставка предметов эпохи ВОВ
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В воскресенье, 4 ноября, в Орле на площади Ермолова развернется интерактивная выставка. Посетители смогут увидеть предметы музейного значения эпохи Великой Отечественной войны.

Экспозиция посвящена Дню народного единства. Она проводится по итогам Орловской межрегиональной акции «Вахта Памяти-2018».

Выставка будет работать в течение четырех часов с 11 утра до 15 дня.

Посетить экспозицию приглашаются все желающие.

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