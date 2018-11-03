Орловец дважды пытался тайно похитить дорогостоящие платы с предприятия своего работодателя

СЕГОДНЯ 20:36 2018-11-03T20:36:39+03:00

За свои преступные замыслы по решению суда в колонии мужчина проведет более 3-х лет

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Орловский областной суд рассмотрел дело местного жителя, который обвинялся в покушении на кражу имущества у своего работодателя. Свой преступный замысел мужчина пытался осуществить дважды, но так и не довел дело до конца.

Орловец работал токарем на станках с числовым программным управлением. Он пытался украсть дорогостоящие платы на общую сумму более полутора миллионов рублей. Часть имущества стоимостью свыше 700 тысяч рублей осужденный успел продать. Другую часть спрятал в своем шкафу. Его планы продать платы порушили сотрудники предприятия. Они проводили проверку оборудования и обнаружили, что станки и агрегатные выпрямители разукомплектованы.

- Год назад 12 сентября приговором Покровского районного суда Орловской области орловец был осужден условно. Но никаких выводов мужчина для себя не сделал и продолжил свою преступную деятельность. Сейчас он осужден за покушение на кражу имущества в особо крупном размере, и по приговору того же суда ему назначено наказание в виде реального лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 3 года 6 месяцев, - сообщает пресс-служба облсуда.

Приговор вступил в законную силу.