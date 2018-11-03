Орловские кадеты побывали на духовно-нравственном форуме

СЕГОДНЯ 20:21 2018-11-03T20:21:34+03:00

Он состоялся на днях в православном центре «Вятский посад»

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Первый Детско-юношеский форум духовно-нравственной и патриотической направленности «Православие и право» на днях состоялся в Орловской области. Он прошел в православном центре «Вятский Посад».

В форуме приняли участие педагоги и учащиеся Православной гимназии имени преподобного Алексия, кадеты из орловской гимназии № 19 и лицея № 29. Присоединились к мероприятию и сотрудники полиции. Главная задача форума - уберечь детей от необдуманных поступков, привить им правовую культуру.

- Форум открылся приветственным словом настоятеля храма Сретения Господня в Вятском Посаде иерея Романа Фаустова, ставшего одним из инициаторов проведения данного мероприятия, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Опытом работы с кадетами поделились стражи порядка. Школьники, в свою очередь, рассказали о мероприятиях правовой направленности, которые они провели для своих сверстников из орловских школ. В завершение форума выступил вокальный ансамбль УМВД.