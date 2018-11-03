В Орле состоится презентация книги поэта Анатолия Шиляева «Над Русской равниной»

СЕГОДНЯ 20:03 2018-11-03T20:04:08+03:00

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16 ноября в библиотеке имени Бунина состоится презентация книги поэта, члена Союза писателей СССР,Анатолия Шиляева «Над Русской равниной».

В сборник вошли его избранные произведения. Редактором-составителем издания стала дочь поэта.

- О работе над книгой расскажут составитель, издатель, художник, иллюстрировавший издание. На вечере прозвучат воспоминания о поэте с показом фоторяда, запечатлевшего Шиляева в разные периоды жизни, его стихи в исполнении юных артистов Орловской детской хоровой школы, а также песни, написанные на стихи поэта орловскими композиторами, - сообщили «КП» работники библиотеки.

Начало презентации в 15 часов.

Адрес: улица Максима Горького, 43.