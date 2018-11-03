В Орле состоится презентация книги поэта Анатолия Шиляева «Над Русской равниной»
16 ноября в библиотеке имени Бунина состоится презентация книги поэта, члена Союза писателей СССР,Анатолия Шиляева «Над Русской равниной».
В сборник вошли его избранные произведения. Редактором-составителем издания стала дочь поэта.
- О работе над книгой расскажут составитель, издатель, художник, иллюстрировавший издание. На вечере прозвучат воспоминания о поэте с показом фоторяда, запечатлевшего Шиляева в разные периоды жизни, его стихи в исполнении юных артистов Орловской детской хоровой школы, а также песни, написанные на стихи поэта орловскими композиторами, - сообщили «КП» работники библиотеки.
Начало презентации в 15 часов.
Адрес: улица Максима Горького, 43.