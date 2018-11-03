В Орле строительная фирма задолжала рабочим зарплату за пять месяцев
56 работников ООО «Зодчий» получили свою зарплату за пять месяцев. Об этом сообщает СУ СК РФ по Орловской области. Благодаря вмешательству следственных органов задолженность с декабря 2017 года по апрель 2018 года удалось погасить в кратчайшие сроки.
- По факту невыплаты заработной платы было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. В кратчайшие сроки был проделан большой объем работы: допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты и изучены документы финансово-хозяйственной деятельности организации, проведены их соответствующие исследования, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.
Всего работникам предприятия выплатили более 3 миллионов 200 тысяч рублей. Уголовное дело закрыли.