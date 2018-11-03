СЕГОДНЯ 19:56 2018-11-03T19:56:22+03:00

В Орле строительная фирма задолжала рабочим зарплату за пять месяцев Фото: Архив "КП"

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56 работников ООО «Зодчий» получили свою зарплату за пять месяцев. Об этом сообщает СУ СК РФ по Орловской области. Благодаря вмешательству следственных органов задолженность с декабря 2017 года по апрель 2018 года удалось погасить в кратчайшие сроки.

- По факту невыплаты заработной платы было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. В кратчайшие сроки был проделан большой объем работы: допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты и изучены документы финансово-хозяйственной деятельности организации, проведены их соответствующие исследования, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Всего работникам предприятия выплатили более 3 миллионов 200 тысяч рублей. Уголовное дело закрыли.