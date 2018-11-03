6 ноября в Орле состоится премьерный показ спектакля по мотивам произведения Тургенева «Муму»

СЕГОДНЯ 18:36 2018-11-03T18:36:53+03:00

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6 и 7 ноября в Орле состоится премьерный показ спектакля «Безмолвие». Это сценическая версия повести «Муму» нашего великого земляка. Ее представит Орловский государственный академический театр имени Тургенева.

- В двух частях живого, в равной мере комичного и трагичного действа будет достоверно воссоздан образ русского дома и русского быта, воплощена красота природы, ее гармоничность и сила, в контрасте с которой людская суета предстает во всей своей никчемности, - рассказал Антон Карташев, режиссер-постановщик спектакля.

Вместе с героями зрителям предстоит попытаться найти ответы на вопросы: что такое любовь, что значит быть свободным.

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