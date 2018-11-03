СЕГОДНЯ 08:51 2018-11-03T08:51:05+03:00

В воскресенье в Городском парке орловцы посмотрят исторический фильм «Минин и Пожарский»

Его покажут в ККЗ «Юбилейный»

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4 ноября в рамках «Ночи искусств» Городской парк культуры и отдыха приглашает орловцев на благотворительный показ исторического фильма «Минин и Пожарский».

- Этот фильм о вторжении поляков на территорию Руси и создании Мининым и Пожарским народного ополчения в начале 17 века. Русская земля охвачена игом интервенции. Польские паны обманом захватили Кремль и пытались прорваться на север Руси. Повсюду – восстания, - рассказали о сюжете фильма организаторы.

Показ фильма состоится в ККЗ «Юбилейный» (аудитория 26).

Начало в 19 часов.