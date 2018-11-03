2018-11-03T08:51:05+03:00
Звезды

В воскресенье в Городском парке орловцы посмотрят исторический фильм «Минин и Пожарский»

Его покажут в ККЗ «Юбилейный»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В воскресенье в Городском парке орловцы посмотрят исторический фильм «Минин и Пожарский»В воскресенье в Городском парке орловцы посмотрят исторический фильм «Минин и Пожарский»
Изменить размер текста:

4 ноября в рамках «Ночи искусств» Городской парк культуры и отдыха приглашает орловцев на благотворительный показ исторического фильма «Минин и Пожарский».

- Этот фильм о вторжении поляков на территорию Руси и создании Мининым и Пожарским народного ополчения в начале 17 века. Русская земля охвачена игом интервенции. Польские паны обманом захватили Кремль и пытались прорваться на север Руси. Повсюду – восстания, - рассказали о сюжете фильма организаторы.

Показ фильма состоится в ККЗ «Юбилейный» (аудитория 26).

Начало в 19 часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24