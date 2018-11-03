2018-11-03T08:31:08+03:00
Общество

На форуме для бизнесменов в Орле выступили популярные спикеры

Они рассказали участникам о мотивации, успехе и деловых связях
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В пятницу, 2 ноября, в Конгресс-Холле ТМК «ГРИНН» состоялось открытие второго регионального Форума малого и среднего бизнеса «Business Insight». Участие в нем приняли порядка 300 бизнесменов.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, форум проводится в рамках мер господдержки предпринимательства в регионе. Организатором выступил Центр поддержки предпринимательства.

Стоит отметить, что сейчас в Орловской области реализуются дополнительные меры, направленные на преодоление административных барьеров, снижение налогового бремени, оказание помощи бизнесу в раскрытии своего потенциала. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам прошлого года регион занял 27 место, поднявшись на 21-ю позицию.

По развитию бизнеса в рамках Форума состоялась серия мастер-классов и тренингов. Для предпринимателей выступили популярные спикеры. Они рассказали о мотивации на результат, достижении успеха, построении деловых связей.

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