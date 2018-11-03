Сегодня орловскому трамваю исполняется 120 лет

СЕГОДНЯ 08:18 2018-11-03T08:18:30+03:00

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3 ноября 120 лет назад на улицы Орла впервые вышел трамвай. В честь знаменательной даты на трамвайно-троллейбусном предприятии прошло торжественное награждение заслуженных работников и ветеранов предприятия. Они получили знаки отличия за безаварийную работу, почетные грамоты и благодарности.

Трамвайные маршруты Орла по-прежнему остаются актуальными. Трамвай связывает почти 40 километров городских улиц. Он ходит в микрорайоны, которые сложно обеспечить другими видами транспорта. Сегодня в Орле действует всего 3 трамвайных маршрута. Этот вид транспорта остаётся одной из визитных карточек города.

ЗНАЙ!

Электрический трамвай Орёл получил третьим по счёту в стране — после Нижнего Новгорода и Курска, на год опередив Москву и почти на десятилетие Санкт-Петербург. Одновременно с ним в город пришло электрическое освещение.