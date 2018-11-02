В Орле состоялся «Большой этнографический диктант»

СЕГОДНЯ 16:37 2018-11-02T16:40:21+03:00

Проверить свои знания решились почти 300 человек [фото]

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Орел присоединился к всероссийский акции «Большой этнографический диктант». Свои знания проверили 300 человек.

Свои знания решили проверить порядка 300 человекФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Площадкой для диктанта стал Орловский госуниверситет имени Тургенева.

"Работа над ошибками" состоится уже 10 ноябряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- На ответы участникам было дано 45 минут, тест состоял из нескольких блоков: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта, например, в Орловской области в диктанте присутствовали вопросы об Иване Сергеевиче Тургеневе, - рассказали «КП» организаторы.

Индивидуальные результаты станут известны 12 декабряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Свои результаты участники смогут узнать 12 декабря, они будут опубликованы на официальном сайте акции. Максимальное количество балов, которое можно набрать – 100. А правильные ответы и разбор ошибок станут доступны уже 10 ноября.