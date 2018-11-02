СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-02T14:45:21+03:00

Речь идет о сооружении на трассе «Орел-Тамбов» в Покровском районе

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Мост через реку Кунач отремонтировали в Орловской области. Речь идет о сооружении на трассе «Орел-Тамбов» в Покровском районе региона, которое не ремонтировалось с 1989 года.

- Чтобы привести 265-метровый мост в нормативное состояние, специалисты обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части, установили новые деформационные швы, водоотводные устройства, выполнили гидроизоляцию, отремонтировали конусы, лестничные сходы, балки пролетных строений и девять опор, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, что ремонт производила федеральная организация Упрдор Москва-Харьков. Сейчас здесь уже нанесли разметку и новые дорожные знаки.