2018-11-02T13:10:56+03:00
Общество

В Орле к зиме подготовят 35 кортов, ледовых площадок и лыжных трасс

Спортивные объекты разместятся в каждом районе города
Ольга СУПОНЕВА
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По планам, в каждом из четырех районов города в зимнее время будет по несколько мест для занятий спортомПо планам, в каждом из четырех районов города в зимнее время будет по несколько мест для занятий спортомФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле к зимнему сезону подготовят 35 кортов, ледовых площадок для катания на коньках и лыжных трасс. По сообщению горадминистрации, спортивные объекты приведут в порядок к 1 декабря.

- Соответствующее распоряжение уже подписал глава Администрации Александр Муромский. По планам, в каждом из четырех районов города в зимнее время будет по несколько мест для занятий спортом, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

В Железнодорожном районе зальют два корта и две площадки, а также обустроят лыжную трассу на территории техникума путей сообщения. В Северном районе появится пять хоккейных кортов, а лыжная трасса, традиционно, разместится в Медведевском лесу. В Советском районе будет две открытых ледовые площадки, а любители лыж смогут кататься в парке Победы. Больше всего спортобъектов появится в Заводском районе: 10 кортов, несколько катков и две трассы для лыжного спорта: в Лужках и 909 квартале.

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