В Орле обсудили бюджет города на следующий год

СЕГОДНЯ 12:12 2018-11-02T12:13:22+03:00

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В Орле обсудили бюджет города на следующий, 2019-й, год. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что расходы городской казны превышают ее доходы.

Тему обсудили сегодня, 2 ноября, на совещании по вопросам формирования бюджета. Стало известно, что расходные обязательства городского бюджета, которые требуется учесть в предстоящем году, составляют порядка 3,9 миллиарда рублей. При этом собственные доходы города Орла составляют только 2,5 миллиарда рублей. К тому же ситуацию осложняет кредиторская задолженность городского бюджета: она приближается к отметке в 800 миллионов рублей.

- Мы должны рассмотреть возможность сохранения социальных статей, но придется быть реалистами и просчитывать сокращение расходов, которые мы не имеем возможности обеспечить, - отметил на совещании мэр Орла Василий Новиков.

Окончательный вариант бюджета будет принят в ноябре, на сессии горсовета.