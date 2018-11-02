СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-02T11:59:58+03:00

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В Орле в тестовом режиме включат два новых светофора. Госавтоинспекторы призывают автомобилистов быть внимательными.

Тестирование будет проводиться в Советском районе города: речь идет о светофорных объектах на пересечении Наугорского шоссе и улицы Скворцова, а также улице Октябрьской – в районе дома 62.

- В процессе мониторинга режимы работы данных светофоров будут корректироваться в соответствии с дорожной обстановкой на участках их использования, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.