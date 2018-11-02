В Орле в тестовом режиме включат два новых светофора
Госавтоинспекторы призывают автомобилистов быть внимательными
В процессе мониторинга режимы работы светофоров будут корректироватьсяФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:
В Орле в тестовом режиме включат два новых светофора. Госавтоинспекторы призывают автомобилистов быть внимательными.
Тестирование будет проводиться в Советском районе города: речь идет о светофорных объектах на пересечении Наугорского шоссе и улицы Скворцова, а также улице Октябрьской – в районе дома 62.
- В процессе мониторинга режимы работы данных светофоров будут корректироваться в соответствии с дорожной обстановкой на участках их использования, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.